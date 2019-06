Waasmunster: moeder en zoontje (9) aangereden op zebrapad, kind even in levensgevaar

Bij een zwaar verkeersongeval in Waasmunster zijn twee gewonden gevallen, waaronder een kind van negen. Hij verkeerde een tijd in levensgevaar.Het ongeval gebeurde net na de Ten Miles in Waasmunster. Een moeder was er met haar zoontje van negen op weg naar huis. Maar op het kruispunt van de Belselestraat met de Hoogstraat werden ze aangereden door een auto. Zowel de moeder als het zoontje werden enkele meters meegesleurd, ze liepen meerdere verwondingen op. Verschillende getuigen, waaronder een arts, verleenden de eerste zorgen. Een ziekenhuis en een MUG kwamen ter plaatse. Zowel de moeder als het kind werden naar het UZ in Gent overgebracht. Het zoontje verkeerde even in levensgevaar, maar is ondertussen aan de beterhand. Een verkeersdeskundige van het parket kwam ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Door het ongeval was de Belselestraat in de richting van de E17 een hele tijd afgesloten voor het verkeer.