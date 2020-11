Nieuws Waasmunster: jogger die Dribbel doodstak opgepakt

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

In het onderzoek naar de jogger die vorige week zaterdag een hondje doodstak in Waasmunster, is de dader opgepakt. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. De bal ging aan het rollen toen er camerabeelden van de verdachte werden verspreid. Dat leidde naar een man van 43 uit Lokeren. Hij is intussen opgepakt en verhoord. Hij heeft de feiten bekend.De man zal worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde voor dierenmishandeling en inbreuk op de wapenwetgeving. Hij kan niet worden aangehouden voor de dierenmishandeling op zich. De wet voorziet een mogelijkheid tot aanhouding door de onderzoeksrechter voor feiten die bestraft kunnen worden met een gevangenisstraf van 1 jaar of meer, wat voor dierenmishandeling niet het geval is, maar wel voor inbreuken op de wapenwetgeving.