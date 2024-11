De gemeente Waasmunster is alweer meer dan 500 bomen rijker. Voor de derde keer hebben tientallen jonge gezinnen boompjes geplant voor hun eigen kindje, of sterrenkindje, met het geboortejaar 2023. Even oud dus als de gebruikte éénjarige bomen, die er in alle soorten, vormen en kleuren voorkomen, van zomer- tot wintereik en van esdoorn tot lijsterbes. Een boost voor de gemeente, maar ook voor het klimaat.