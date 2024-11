Waasmunster: Auto gaat in vlammen op op afrit E17

Op de afrit van de E17 in Waasmunster is gisteravond een wagen volledig in vlammen opgegaan. De twee inzittenden bleven ongedeerd. De bestuurster en haar passagier reden op de E17 richting Gent toen de wagen plots vreemd begon te doen ter hoogte van de afrit Waasmunster. De bestuurster nam de afrit en zette zich op de pechstrook. Op dat moment vatte de auto vuur. Beide inzittenden konden zich nog in veiligheid brengen, maar in een mum van tijd stond de auto volledig in lichterlaaie. Hoewel de brandweer snel ter plaatse was, brandde de wagen volledig uit. De afrit van de snelweg was een tijdlang afgesloten voor het verkeer. Een technisch probleem aan de motor ligt vermoedelijk aan de basis van de brand.