Het overleg tussen vakbonden en directie heeft in de gevangenissen geen oplossing geboden. Vanaf morgenvroeg gaan de drie vakbonden in staking. Die gaat in vanaf 6 uur 's morgens en duurt 48 uur. De staking komt er omdat er geen akkoord is over de versoepeling van de bezoekregels. Sinds deze week mag er opnieuw fysiek contact zijn tussen de gedetineerden en hun bezoek. En dat kan absoluut niet volgens de vakbonden, zeker niet gezien de stijgende coronacijfers. Het grootste probleem is dat gedetineerden na dat bezoek niet getest worden en gewoon terugkeren naar hun cel. In heel veel gevallen zitten gedetineerden niet alleen op cel. Heel wat gevangenissen hebben ook geen ruimte hebben om gedetineerden in quarantaine te plaatsen.