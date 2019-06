Waaslandhaven blijft groeien, nood aan extra containercapaciteit wordt echt groot

Schoenen Torfs, de schoenwinkelketen met hoofdzetel in Sint-Niklaas, is verkozen tot Beste Werkgever van Europa. CEO Wouter Torfs kreeg de prijs uitgereikt in Stockholm. Het intussen 70 jaar oude familiebedrijf kwam als beste uit een lijst van 125 bedrijven uit heel Europa, en dat in de categorie grote organisaties, met meer dan 500 werknemers. Schoenen Torfs uitgeroepen tot nummer 1 in de categorie grote organisaties ( 501 werknemers). Torfs was dit jaar ook al voor de 10e keer verkozen tot Beste Werkgever van België. De wedstrijdjury peilt in haar beoordelingen naar het vertrouwen dat werknemers hebben in hun werkgever, hoeveel plezier ze hebben in hun werk en hoe fier ze zijn op wat ze doen. Torfs telt meer dan 70 winkels in ons land en een webshop. Negen op de tien werknemers zijn vrouwen.