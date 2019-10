Waaslandhaven blijft drugshaven volgens VN-rapport: 54 ton wereldwijd onderschept, 20 ton had bestemming Antwerpen

Een illegale fuif, geluidsoverlast en drugs, en dat midden in een natuurgebied. De politie van Laarne had er dit weekend de handen mee vol. Het is ook niet de eerste keer. De persoon die de fuif organiseerde, deed het al twee keer eerder. Op bevel van de burgemeester werd de raveparty in de Kalkense Meersen stilgelegd. Op dat moment waren er nog zo'n twintig feestvierders. Er zijn verschillende pv's opgemaakt.