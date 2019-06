Waaslandhaven: Acht mensen onwel na inademen giftige dampen

De Zeelse ploegen die meelopen in de estafetteloop van Parijs naar Rotterdam, zijn al van gisterenmiddag op de baan. Vooraleer ze met de auto naar de startplaats in Parijs vertrokken, werden ze nog uitgewuifd door hun dorpsgenoten. De drie Zeelse teams, Team M, de Kloddelopers en de Moerenlopers, leggen met een delegatie van in totaal meer dan zeventig man de tocht af. Daar zijn de chauffeurs en de mensen van de catering bijgeteld. Een kleine volksverhuizing, dus. Maar het vertrek is ook voor de thuisblijvers altijd een spannend moment, want meer dan 500 kilometer lopen is niet zonder gevaar. Een goede voorbereiding is alles. De teams hebben dan ook elke week getraind.