Het Lokerse bedrijf Next Apps blijft scoren bij technologiereus Apple. Vorig jaar ontwikkelde het Colorcub, een app die op korte tijd meer dan een miljoen keer gedownload werd in 124 landen. Tim Coock, de CEO van Apple, vermeldde de app tijdens zijn jaarlijkse keynote speech. Morgen is Toddler Zoo, een ander spel van het Lokerse bedrijf, app of the day in 142 landen. En voor hun gloednieuwe mobile game Sevn mag Next Apps opnieuw op de goedkeuring van Apple rekenen. Sevn, met muziek geschreven door muzikant en tv-presentator Sean Dhondt uit Sint-Niklaas, wordt momenteel door Apple geprezen in de sectie 'New Games We Love' in de App Store. Niet slecht voor een spelletje uit Lokeren.