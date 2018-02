Nieuws Waasland-Noord geteisterd door inbraken in huizen en auto's

embed

De politiezone Waasland-Noord wordt geteisterd door een golf van inbraken in huizen en auto's. Dat is al een tijdje aan de gang, maar gisteren bereikte de golf nog maar eens een piek met vier woninginbraken en 5 diefstallen uit auto's, in Beveren en in Stekene. De politie zet extra patrouilles in.