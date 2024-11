Waasland Klimaatland lanceert groepsaankoop voor de sanering van mazouttanks

Een primeur voor het Waasland. Want vandaag is de eerste tanksanering van een groepsaankoop gebeurd bij Waasland Klimaatland. Een nieuwe manier, waarbij je voor prijsvermindering van zo'n 20% een oude mazouttank kan laten saneren in het Waasland en Hamme. Dé manier dus ook om een steentje bij te dragen aan de natuur en een properdere bodem, want in veel woningen wordt de fossiele verwarming vervangen in duurzame alternatieven. En nu kan er dus voordeliger komaf gemaakt worden met oude, vuile tanks. Zoals hier in Waasmunster.