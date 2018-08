"Jan Ullrich belt me tot wel vier keer per dag, als het nodig is en hij wil, ben ik bereid om hem in huis te nemen." dat zegt Geraardsbergenaar Rudy Pevenage, jarenlang de vaste begeleider van Jan Ullrich. Pevenage is zwaar aangedaan door wat er met de ex-Tourwinnaar gebeurt. Ullrich moet dringend omringd worden met goede advocaten en dokters, zegt Pevenage. Als hij onder de invloed van slechte vrienden blijft, loopt het misschien wel fout af.