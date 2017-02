Waasland-Beveren zet 'drastische stappen' tegen scheidsrechter Boucaut

Waasland-Beveren is woest op scheidsrechter Alexandre Boucaut. Aanleiding hiervoor is de wedstrijd tegen Standard van gisteravond. Waasland-Beveren verloor die match met 0-1, nadat Boucaut speler Ibrahima Conté al vroeg in de wedstrijd met rood naar de kant stuurde. Een onterechte uitsluiting vindt het bestuur van Waasland-Beveren, dat zich ook bij een aantal andere fases in de wedstrijd sterk benadeeld voelt. Door de nederlaag is geel-blauw nog lang niet gered. Dit weekend wacht de belangrijke verplaatsing naar Moeskroen.