De sportsite van de Lokerse voetbalclub SKL Doorslaar is een voetbalterrein en een parking rijker. De stad Lokeren investeerde 88.000 euro in het project. Op de officiële inhuldiging werd ook Chris Van Puyvelde, technisch directeur van de Belgische voetbalbond en inwoner van Doorslaar, nog eens in de bloemetjes gezet, voor het geslaagde WK van de Rode Duivels.