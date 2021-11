Naar de vrouwen dan. Want VC Oudegem heeft dan toch een oplossing gevonden om de Europese wedstrijden af te werken. VC Oudegem zal beide wedstrijden tegen wereldtopper Ekaterinburg in Rusland spelen. Dat zijn beide ploegen overeengekomen. Oudegem had zich automatisch geplaatst voor de volgende ronde nadat Santorini in de terugwedstrijd forfait moest geven omwille van een corona-uitbraak. Eerder had Oudegem de heenwedstrijd tegen de Grieken verloren met 3-0. De club is blij dat beide wedstrijden tegen de Russen kunnen doorgaan. Organisatorisch en ook financieel zou het voor Oudegem zo goed als onmogelijk geweest zijn om Ekaterinburg in Dendermonde te ontvangen. De wedstrijden worden gespeeld in de week van 13 december.