Waasland-Beveren wil zich herpakken tegen OHL: "Deze groep heeft honger en werkt keihard"

Met Oliver Naesen, Greg Van Avermaet, Thomas De Gendt, Jasper De Buyst en nu ook Tom Van Asbroeck staan er volgend weekend in Nice maar liefst 5 streekrenners aan de start van de Tour De France. Voor Tom Van Asbroeck is het na drie Vuelta's en één Giro zijn allereerste Ronde van Frankrijk. Zijn taak: kopmannen André Greipel en Daniel Martin bij staan waar nodig. Maar stiekem hoopt hij op meer. Als het even meezit wil hij in een rit zijn kans gaan.