Waasland-Beveren: 'We staan niet in de etalage"

Het was even wachten maar Waasland-Beveren heeft eindelijk een vervanger voor de vertrokken Zinho Gano beet. Vanochtend trainde Ryan Mmaee een eerste keer mee. De 19-jarige spits wordt gehuurd van Standard Luik. Mmaee speelde vorig jaar een aantal wedstrijden voor Standard in play-off 2, maar kwam dit seizoen niet in de plannen van de nieuwe Portugese trainer Sa Pinto voor. Een goed gesprek met Philippe Clement overtuigde hem voor een tijdelijke overstap naar Beveren. Mmaee scoorde al één doelpunt in de hoogste voetbalklasse. Jawel tegen Waasland-Beveren.