Waasland-Beveren verliest topschutter: Frey trekt naar Antwerp

De zege van onze Rode Duivels tegen Denemarken was spannend, in de eerst helft ook wel frustrerend, maar uiteindelijk toch weer feest. Ook in de tuin van De Casino in Sint-Niklaas. Daar zagen 240 mensen hoe Denemarken als een wervelwind van start ging, maar hoe Kevin De Bruyne de wedstrijd alsnog deed kantelen.