Waasland-Beveren verliest opnieuw en zakt naar vierde plaats

In Lede heerst er nog altijd onduidelijkheid over de toekomst van het Putbosstadion in deelgemeente Oordegem. Tot vorig jaar was dat domein in handen van Sport.Vlaanderen. Maar nu staat het al meer dan een jaar te koop. De atletiekpiste wordt nu wel al gebruikt door de plaatselijke atletiekclub. Maar alle andere accommodaties zoals de sporthallen en de terreinen liggen te verkommeren.