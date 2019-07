Egan Bernal, de Colombiaan die straks in de gele trui over de eindmeet in Parijs rijdt, komt morgen naar Aalst en rijdt daar het Natourcriterium mee. Dat heeft de organisatie aan onze redactie bevestigd.Renno Roelandt, de organisator van het criterium, zei enkele dagen geleden bij TV Oost al dat hij koste wat kost de gele trui naar Aalst wilde halen. En dat is nu ook gelukt. Bernal is dus zeker van de partij. Samen met Thomas De Gendt, Belgisch kampioen Tim Merlier en Remco Evenepoel. Peter Sagan, die de voorbije drie jaar zijn groene trui toonde in Aalst, zal er dit keer niet bij zijn. Vanavond meer, in het Tv Oost Nieuws.