Waasland-Beveren verder op zoek naar nieuwe trainer na afhaken van Peeters

In het zwemmen is Kimberly Buys door Sport Vlaanderen uitgenodigd om op 13 december de verlenging van haar topsportcontract te komen bespreken. Dat meldt Sporza. Voor zichzelf heeft de zwemster van 29 uit Sint-Gillis-Waas al beslist dat ze wil doorgaan tot de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Op de Europese Kampioenschappen stelde Sport Vlaanderen een finaleplaats op de 100 meter vlinderslag voorop om haar contract als topsportster te kunnen verlengen. Dat lukte Kimberly Buys niet. Ze zwom wel naar brons op de 50 meter vlinderslag, maar dat is geen olympisch nummer. Na het EK zat de zwemster even met zichzelf in de knoei, maar nu wil ze dus toch doorgaan tot de Olympische Spelen van Tokio 2020.