Waasland-Beveren van 0-3 naar 4-3 tegen Standard

De buren van Waasland-Beveren gooiden dan weer een 0-3-voorsprong zomaar weg. Het ging uiteindelijk nog met 4-3 de boot in tegen Standard. Het zag er nochtans allemaal zo goed uit voor Waasland-Beveren, dankzij drie doelpunten van Stefan Milosevic, de Montenegrijnse spits die voor het eerst in de basis staat. Geen kat die dan nog in de overwinning van Standard gelooft. Maar toch trekken de Rouches de scheve situatie helemaal recht dankzij 3 goals op 5 minuten tijd. Het wordt uiteindelijk nog 4-3 na de winning goal van Sà in de 78ste minuut. Waasland-Beveren richting play-off II met een ferme opdoffer.