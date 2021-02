In de Verenigde Staten is het springpaard Diktator verkozen tot dekhengst van het jaar. Dat feit zou het nieuws hier niet halen, moest de prijshengst niet geboren zijn in Beveren. Meer nog, de man bij wie het paard in 2003 geboren werd, staat ook bekend als de ruiter die elk jaar gestalte geeft aan Sint-Maarten in Beveren. Redenen genoeg om hem en zijn paardenfamilie een bezoek te brengen op de Boslandhoeve.