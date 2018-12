Waasland-Beveren stunt voor eigen publiek

De Eerste Amateurliga dan. Daar is Dender na een moeilijke start aan een knappe reeks bezig. Dender versloeg gisteren Dessel Sport met 2-0. Een zege die nog even in gevaar dreigde te komen door een elektriciteitspanne, want plots vielen alle lichten uit. Gelukkig kon de wedstrijd even later toch gewoon verder gespeeld worden, en mocht Dender zo drie punten aan zijn totaal bijschrijven.