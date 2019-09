In de eerste klasse van het voetbal had Waasland-Beveren gisteravond bijna de eerste overwinning van het seizoen beet op het veld van Sint-Truiden. Maar in de laatste minuut van de blessuretijd kon STVV toch nog gelijk maken. Achteraf was de ontgoocheling bijzonder groot bij geel-blauw. Ondanks het puntje, blijft Waasland-Beveren ook na deze speeldag laatste in de stand.