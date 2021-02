Sport Waasland-Beveren scoort 1-0 in minuut 87, maar Charleroi maakt alsnog gelijk

In Beveren hebben ze stevig gevloekt gisteravond. Geelblauw leek gisteravond de drie punten te pakken tegen Charleroi. Het kwam in de 87ste minuut 1-0 voor. Maar toch gaven de Waaslanders de zege nog uit handen door een tegendoelpunt in blessuretijd. En zo werd het 1-1. Geen veilige 16de plaats, maar opnieuw allerlaatste in de rangschikking. Het leven op de Freethiel kan hard zijn.