Waasland-Beveren richt fonds op voor medische kosten na incidenten

Voetbal Vlaanderen heeft de voorstellen voor de reeksindelingen in de nationale voetbalreeksen bekend gemaakt. Zo krijgen we in tweede nationale volgend seizoen hoogstwaarschijnlijk heel wat streekderby's. Want bij de achttien ploegen in die reeks zijn namelijk promovendus Erpe-Mere United, Lokeren-Temse, Wetteren en Eendracht Aalst onder gebracht. Dat de Ajuinen in deze reeks zitten, is nieuw. Zij speelden de voorbije jaren in de B-reeks, maar hebben nu uitdrukkelijk gevraagd om in de A-reeks te spelen. Met onder meer ook nog Racing Gent, Olsa Brakel en Oudenaarde zijn er dus heel wat interessante Oost-Vlaamse affiches. Het gaat voorlopig om een voorstel, maar de kans is heel groot dat dit de definitieve reeksindeling wordt.