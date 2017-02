Olivier Myny twee keer aan het kanon. Daar kunnen ze bij Sporting Lokeren alleen maar van dromen, want daar gaan ze er tegenwoordig veel minder vlot in. Vrijdagavond kwam het tegen Anderlecht weer niet tot scoren. Het pakte wel een punt, na triestige 0-0 van beide ploegen. De jongens van Runar Kristinsson scoorden amper drie doelpunten in zes wedstrijden, en da's veel te weinig. Lokeren heeft ondertussen de slechtste aanval in onze competitie. Het deelt die bedenkelijke eer wel met ... Waasland-Beveren.