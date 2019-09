Waasland-Beveren pakt punt op het veld van Anderlecht

Waasland-Beveren heeft een punt kunnen meepakken uit het Lotto Park in Anderlecht. Er werd niet gescoord in deze kelderkraker en zo bleef het dus 0-0. Nog in de Jupiler Pro League won Club Brugge makkelijk tegen KV Mechelen met 0-5. Gent-Kortrijk werd 2-0. Moeskroen en Zulte Waregem speelden gelijk. Eupen won de degradatietopper tegen Cercle met 1-2. En de Limburgse derby Sint-Truiden-Genk werd 3-3. Maar die wedstrijd werd vlak voor affluiten stilgelegd wegens supportersrellen. Die uitslag is dus onder voorbehoud. Op dit moment speelt Standard tegen Charleroi. En vanavond is er nog Oostende-Antwerp.