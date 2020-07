Waasland-Beveren opent competitie met thuiswedstrijd tegen Union

De kans dat Waasland-Beveren in 1A speelt volgend seizoen, is alweer een beetje kleiner geworden. Om niet te zeggen zo goed als onbestaande. Het voorstel van een competitie met 18 clubs heeft het niet gehaald op de Algemene Vergadering van de Pro League. Het competitieformat blijft zoals het was met 16 clubs en miniplay-offs. Waasland-Beveren degradeert dus en Beerschot en OH Leuven moeten spelen om te promoveren naar 1A. Op één week tijd ziet Waasland-Beveren zijn kansen op een verlengd verblijf in 1A verschrompelen. De aandeelhouders van de club kregen vorige week ongelijk bij het BMA en er is nu ook onvoldoende steun bij de Pro League. De club heeft wel nog een procedure lopen bij het BAS en vecht ook nog de licentie van Moeskroen aan bij de rechtbank van eerste aanleg. Maar dat zijn nog slechts waterkansjes.