Waasland-Beveren moet naar Genk in kwartfinale van de beker

We zijn bij de sport aanbeland. Waasland-Beveren moet naar Racing Genk in de kwartfinale van de Beker van België. Dat weten ze op de Freethiel sinds gisteravond laat. De kwartfinale wordt gespeeld op woensdag 13 december om acht uur. Genk is geen gemakkelijke verplaatsing, maar zeker ook niet onhaalbaar. In de competitie kon Waasland-Beveren een puntje sprokkelen in de Luminus Arena, dankzij een 3-3 gelijkspel. Oostende-Standard, Kortrijk-Gent en Club Brugge-Charleroi zijn de andere kwart-finale matchen.