Waasland-Beveren: match tegen STVV vuurdoop voor Arnauld Mercier

Bij Waasland-Beveren heeft de Japanse aanwinst Yuki Kobayashi vandaag voor het eerst meegetraind. De creatieve Japanner moet, naar het voorbeeld van Morioka 2 seizoenen geleden, de nieuwe draaischijf worden op de Freethiel. De achtvoudig Japanse international kwam transfervrij over van SC Heerenveen, waar de middenvelder een vaste waarde was. Kobayashi lijkt intussen al goed geïntegreerd in de spelersgroep en trainde vanochtend meteen stevig mee. De nieuwe trainer Arnauld Mercier is tevreden met de komst van Kobayashi, want op de Freethiel kunnen ze de punten goed gebruiken.