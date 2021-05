Waasland-Beveren legt sportief lot in handen van (onbekende) Zwitsers

Kimberly Buys heeft zich maandagavond niet geplaatst voor de finale van de 100 meter vlinderslag. In de reeksen eerder op de dag behaalde ze nog de 11de tijd, maar in de eerste halve finale kwam Buys als laatste aan. Op het EK zwemmen in de Hongaarse hoofdstad Boedapest kwam de zwemster uit Sint-Gillis-Waas in de vijfde reeks als vijfde aan met een tijd van 59.10. Daarmee zwom ze de 11de tijd in de reeksen. De Zweedse Louise Hansson zwom de scherpste chrono, met 57.06. In de halve finale kon Buys haar tijd niet aanscherpen. In de eerste halve finale werd ze achtste met 1:00:18, goed voor de zestiende tijd van alle deelnemers. Een teleurstelling voor Buys, want drie jaar geleden veroverde ze nog brons op het EK in Glasgow. Ze heeft ook het Belgisch record op haar naam staan op de 50 meter vlinderslag.