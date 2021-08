De sport dan. Die beginnen we met een pijnlijk verhaal uit het wielrennen. Zelf weet hij er niets meer van, maar Jeffrey Van Den Nest uit Liedekerke knalde zondag in volle vaart ongemeen hard tegen een paaltje. Het overkwam de 24-jarige renner van Van Eyck Sport-Josan tijdens een wedstrijd in Bottelare. De crash was zo zwaar de koers onmiddellijk werd gestaakt. Het gaat ondertussen wel al beter met de jonge renner. Hij snapt niet dat de organisatie niet meer gedaan heeft om de veiligheid van de renners te garanderen.