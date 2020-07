Terwijl de spelers van Waasland-Beveren binnen een kwartier beginnen aan hun galamatch tegen PSG, heeft de club opnieuw een juridische procedure opgestart. Geel-blauw heeft de Pro League en de Belgische voetbalbond in gebreke gesteld. Op de Freethiel willen ze dat er een nieuwe kalender wordt opgemaakt, mét Waasland-Beveren in 1A. Momenteel staat Waasland-Beveren in de kalender van 1B, maar het BAS oordeelde dat de degradatie van de club nietig is. Door de actie van Waasland-Beveren komt de competitiestart mogelijk wel in het gedrang.