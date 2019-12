Waasland-Beveren krijgt deksel op de neus in eigen huis tegen Antwerp

En als u hiervan lichtjes depressief wordt, dan raad ik u aan om ook de komende drie minuten aan iets leuks te denken. Want wat is dat eigenlijk met Sporting Lokeren? Als u denkt dat het niet erger kan, dan doen ze er op Daknam gewoon nog een schepje bovenop. In eigen huis verloor Lokeren opnieuw, voor de tiende keer al dit seizoen, nu met 1-3 van Roeselare. Lokeren is nu alleen laatste in de Proximus League en loopt al vier punten achter op de voorlaatste. Lokeren begon aan de competitie met titelambities, maar het moet nu echt rekening gaan houden met degradatie naar de amateurreeksen.