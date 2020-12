Lokeren-Temse zit vanavond samen om te bekijken of het de trainingen opnieuw hervat. De fusieclub speelt begin januari in de zestiende finales van de Beker van België. Maar als amateurclub mag het eigenlijk pas ten vroegste midden januari starten met trainen. Daarom hebben de Vlaamse en Waalse ministers van Sport de beker erkend als profcompetitie. Dat wil zeggen dat amateurclubs die nog in de bekercompetitie zitten, mogen beginnen trainen. Maar niet elke amateurclub wil dat, omdat nu beginnen sporten verlieslatend is. Lokeren-Temse liet begin deze week ook al weten enkel te willen spelen als er publiek is toegelaten. Vanavond bekijkt de club wat het gaat doen.