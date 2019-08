Waasland-Beveren hoopt iets te rapen tegen Genk, doelman Pirard geblesseerd

Voetbalnieuws. Floriano Vanzo verlaat Waasland-Beveren. De middenvelder van 25 gaat aan de slag bij Virton in 1B. Het parcours van Vanzo op de Freethiel was er één met ups en downs. Hij kwam in januari 2015 aan op de Freethiel en was ondertussen de langstzittende speler in de huidige kern. Hij speelde in totaal 85 wedstrijden voor geelblauw, scoorde daarin acht keer en gaf vijf assists. Donkere bladzijden in z'n Bevers verhaal waren de twee zware knie-blessures waardoor de Belg met Italiaanse roots maandenlang buiten strijd was. Vanzo gaf eind vorig seizoen aan de club te willen verlaten, Waasland-Beveren heeft meegewerkt aan een oplossing. De club wenst Vanzo veel succes bij z'n nieuwe werkgever Virton.