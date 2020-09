Gelukkig is daar alles zonder al te grote valpartijen verlopen, want wielrennen blijft een gevaarlijke sport. Daar kan Yaxano Smet sinds dit weekend over meespreken. De nieuweling van 15 uit Kruibeke, en zoon van veelvoudig winnaar Guy Smet, botste tijdens zijn opwarming tegen een auto. Dat gebeurde eergisteren in Tielt-Winge. Yaxano liep door het ongeval onder andere een diepe snijwonde op in de hals, en hij verloor heel veel bloed. Maar dankzij het koelbloedige optreden van een toeschouwer kan hij alles nog navertellen. De wielrenner wil heel graag weten wie zijn reddende engel is. Hij is op zoek naar de vrouw om haar te bedanken.