Waasland-Beveren haalt slag thuis via BAS: degradatie was onterecht

Waasland-Beveren had dan toch niet mogen degraderen. Met die uitspraak zet het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) de start van de nieuwe voetbalcompetitie op losse schroeven. Een paar uur voor de uitspraak van het BAS bekendraakte, stelde de Pro League nog de kalender van volgend seizoen voor. Die mag zo goed als zeker opnieuw de prullenmand in.Dirk Huyck, voorzitter van Waasland-Beveren, reageert bij DPG Media bijzonder tevreden met de uitspraak van het BAS, maar hoedde zich voor euforie. "We beleven al een hele tijd een rollercoaster van emoties. Zo moesten we vandaag (gisteren, red.) de kalendervoorstelling nog van thuis volgen. We waren niet uitgenodigd, terwijl we daar normaal altijd aanwezig zijn. Wat later kwam dan het nieuws van het BAS. Ja, we zijn blij met deze uitspraak, die eindelijk duidelijk maakt dat één ploeg niet eerlijk behandeld werd. In tijden van crisis en overmacht is het niet fair dat één ploeg uitgesloten wordt. Maar we hebben nog nooit te vroeg gejuicht, en zullen dat ook nu niet doen. Wel hebben we eindelijk het gevoel dat er naar ons geluisterd wordt. Dinsdag stemde een meerderheid van de ploegen al voor een competitie met 18, wel, in sport moet je kunnen winnen en verliezen. Ik hoop dat deze uitspraak een aanzet is om alles nog eens te herbekijken."Bij de Pro League is er vanmiddag een spoedberaad van Raad van Bestuur. Insiders geloven dat er twee opties zijn om het seizoen 2020-2021 te redden. Ofwel alsnog de dertigste speeldag spelen in 1A, waardoor Waasland-Beveren of KV Oostende kunnen degraderen, ofwel de competitie starten met 18 ploegen.