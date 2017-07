Waasland-Beveren: Goedkopere pintjes stuit op felle kritiek

En dan nu even terug naar gisteravond, want in Aalst heeft Belgisch kampioen Oliver Naesen het 82ste Natourcriterium gewonnen. Het trio Naesen, gele trui Chris Froome, en Thomas De Gendt komen samen de laatste bocht uitgedraaid. En van die drie heeft natuurlijk Naesen de snelste benen. Hij troeft Froome af, en Thomas De Gendt wordt derde. En zo krijgen ze in Aalst opnieuw een heel mooi podium voor in de fotoboeken. Voor Naesen heeft het wel bloed, zweet en tranen gekost.