U zag het zonet al even in het sfeerverslag. De al bij al sportief verlopen partij werd ontsierd door enkele incidenten. Het incident met de vuurpijl is het meest frappante. Zo gooide een supporter van Antwerp die in het vak E stond, dat bedoeld is voor Waasland-Beveren-supporters, Bengaals vuur naar beneden. De pijl kwam tussen supporters terecht, en daarbij waren ook kinderen. Gelukkig raakte er niemand gewond. De onveilige situatie zette een deel van de Beverse supporters er wel toe aan een open brief te schrijven. Ze klagen aan dat er gisteren heel wat Antwerpsupporters in de thuisvakken zaten. En dat er weinig of niks werd aan gedaan.