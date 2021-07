In Tokio is de Belgische 3x3 basketploeg net naast het podium gevallen. In de halve finale was Letland te sterk voor het Belgische viertal. In de troostfinale namen de Belgian Lions het op tegen Servië voor een strijd om de bronzen medaille. Maar ook die wedstrijd verloren ze, met 21-10. Een vierde plaats dus voor Thibaut Vervoort, speler van basketbalclub Melsele, en zijn collega's. De Lions mogen de Spelen wel met opgeheven hoofd verlaten.