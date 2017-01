Na een carrière van maar liefst 46 jaar is Sp.a politicus Freddy Willockx deze middag in de stadsshouwburg in Sint-Niklaas gehuldigd door zijn partij. Willockx was tot voor kort gemeenteraadslid en voorzitter van de gemeenteraad in Sint-Niklaas. Hij was ook enkele keren burgemeester van de stad. Maar ook nationaal was hij een echt boegbeeld. Zo was hij onder andere minister van Pensioenen tijdens de dioxinicrisis. Heel wat sp.a kopstukken waren dan ook van de partij om Willockx in de bloemetjes te zetten.