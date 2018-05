Sven Vermant is ontslagen als trainer van Waasland-Beveren. Dat maakte de club vanochtend bekend. Vermant was door de slechte resultaten van de voorbije maanden al een tijdje kop van jut bij een groot deel van de supporters. Dat het bestuur na het seizoen zou ingrijpen was een publiek geheim. Maar na de beschamende 8-0 nederlaag gisterenavond tegen Zulte-Waregem is de knoop dus twee speeldagen voor het einde van de competitie al doorgehakt.