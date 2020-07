Waasland-Beveren daagt Pro League en KBVB voor rechter

Waasland-Beveren daagt de Belgische voetbalbond en de Pro League voor de rechter. Geel-blauw vindt het niet kunnen dat het niet is opgenomen in de nieuwe kalender van 1A voor komend voetbalseizoen. Eerder stelde Waasland-Beveren de KBVB en de Pro League al in gebreke. Maar nu spant het dus ook een kortgedingprocedure aan. Maandag zou er al gepleit worden, eind volgende week kan dan al een uitspraak volgen. Rond die periode zit ook de Pro League weer samen. Die dan zou stemmen over het nieuwe competitieformat. Eerder legde de Raad van Bestuur van de Pro League het oordeel van het BAS al naast zich neer. Het is op basis van dat oordeel dat Waasland-Beveren vindt dat het in de kalender van 1A moet staan. Wordt ongetwijfeld vervolgd.