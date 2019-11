In 1 B is Sporting Lokeren is opnieuw onderuit gegaan. Het speelde weer verdienstelijk, maar toch ging het met 2-1 de boot in tegen Roeselare. Lokeren sluit de eerste periode af op een zesde plaats, met maar liefst 6 nederlagen in 14 wedstrijden. De mannen van Glen De Boeck richten hun pijlen nu op periode 2, waar ze vol voor de periodetitel gaan.