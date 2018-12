Pech blijft Sporting Lokeren achtervolgen. De rode lantaarn heeft alles en iedereen nodig om weg te geraken van de laatste plaats, maar ziet nu alweer een belangrijke speler uitvallen. Vaste rechtsback Mickaël Tirpan zit met een stressfractuur aan de rechtervoet. De club vreest dat hij in het slechtste geval maandenlang buiten strijd is, zo meldt Het Laatste Nieuws. Goed nieuws voor Lokeren is wel dat Tracy Mpati terugkeert na een lange blessure. Mogelijk neemt hij de plaats in van Tirpan. Sporting Lokeren speelt zaterdag thuis tegen STVV.