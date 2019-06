Waasland-Beveren blaast opnieuw verzamelen

Paardrijden dan. Gudrun Patteet uit Hamme heeft met ons land de eindzege gepakt op de Nations Cup in het Poolse Sopot. Patteet legde met haar paard 'Sea Coast Valdelamadre Clooney' twee keer een foutloze ronde af, en was dus heel bepalend voor het eindresultaat. Ook de andere ruiters Devos, Bruynseels en Vanderhasselt deden het goed, waardoor ons land de eindzege pakt na een jump-off tegen Ierland. Door die zege staat België tweede in het algemene klassement, waardoor het zo goed als zeker geplaatst is voor de finale van de Nations Cup. Die vindt begin oktober plaats in het Spaanse Barcelona.