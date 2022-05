Waas en Dender blijven gespaard van wolkbreuk en onweer

Het Stationsplein van Sint-Niklaas wordt steeds veiliger. Dat blijkt uit een rapport van de lokale politie. Er is vooral een daling te merken bij de zogenaamde gewelds- en eigendomsdelicten, zoals vechtpartijen en fietsdiefstallen. Maar er is wel een duidelijke stijging te merken is van het aantal drugsfeiten. De politie zet nu meer in op controles om de dealers af te schrikken. En ook de parking in het Siniscoopgebouw is een groot aandachtspunt.